Fußball

25.11.2022

Die Kreisliga schiebt Überstunden

Im Neusässer Stadtderby geht es um die lokale Vorherrschaft. Der TSV Zusmarshausen sehnt die Winterpause herbei. Der SpVgg Westheim droht die vierte Niederlage in Folge.

Wegen der Weltmeisterschaft in Qatar endete das Kalenderjahr für die meisten Mannschaften der Kreisliga Augsburg bereits am vergangenen Wochenende. Nebel und Starkregen waren in den letzten Monaten jedoch dafür verantwortlich, dass noch einige Nachholspiele zu absolvieren sind. Ins Wasser gefallen sind die Partien des TSV Zusmarshausen, der die zweite Mannschaft des FC Stätzling empfängt, und der SpVgg Westheim, der gegen den Tabellenzweiten Langerringen die vierte Niederlage in Folge droht. Ein zweiter Anlauf für das Stadtderby startet im Neusässer Lohwaldstadion. Die Partie des TSV gegen den SV Ottmarshausen konnte zuletzt wegen dichten Nebels nicht angepfiffen werden.

