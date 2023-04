Fußball

17.04.2023

Die Negativserie des FC Horgau ist gestoppt

Plus Der FC Horgau ergattert nach drei Niederlagen gegen den TSV Rain II ein 2:2-Remis.

Von Julian Christ

Bei nass-kalten 5 Grad auf der Sportanlage Rothtal ging es für den FC Horgau in ein immens wichtiges Spiel gegen den TSV Rain II. Eine Niederlage würde noch mehr Luft in Richtung Tabellenkeller nehmen. Nach zweimaligem Rückstand langte es noch zu einem 2:2.

Die Hausherren begann etwas mutiger. Nach einer guten Hereingabe von Severin Blochum köpfte Michael Vogele nur knapp am Tor vorbei. In der 19. Minute meldet auch Rain erste Ansprüche am Spiel an. Schröttle lässt mit einer guten Bewegung drei Horgauer aussteigen und trifft den Pfosten. Vier Minuten später wieder Schröttle. Nach einer Ecke ist er der einzige, der zum Kopfball geht und verpasst das Tor nur knapp.

