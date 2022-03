Fußball

26.03.2022

Die Quarantäne-Stationen lichten sich

Plus Der FC Horgau feiert im Bezirksliga-Landkreisderby beim SC Altenmünster seine Premiere im Jahr 2022

Für die einen ist es bereits das dritte Spiel nach der Winterpause, für die anderen die Punktspielpremiere in diesem Jahr. Wenn sich am morgigen Sonntag ab 15 Uhr in der Fußball-Bezirksliga Nord der SC Altenmünster und der FC Horgau duellieren, sind die Rollen klar verteilt. Die Gäste aus dem Rothtal mit bisher nur vier Saisonniederlagen nehmen als Tabellenfünfter beim Vorletzten (elf Niederlagen) natürlich die Favoritenrolle ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen