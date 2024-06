Die Schwaben kommen nach Margertshausen

Illustere Gäste zum 100. Geburtstag: Regionalliga-Aufsteiger gastiert beim Kreisklassisten.

100 Jahre SSV Margertshausen – das ist ein Grund, auch sportlich präsent zu sein. Deshalb steht das Wochenende vom 14. bis 16. Juni beim SSV ganz im Zeichen des Fußballs.

Am Samstag, 15. Juni, also einen Tag nach der Eröffnung der Europameisterschaft, findet ab 14 Uhr der 10. Stauden-Senior-Cup statt. Das ist ein AH-Kleinfeldturnier, zu dem sich zehn Teams gemeldet haben. Folgende Gruppen wurden ausgelost: Gruppe A: Gessertshausen, Neusäß, Fischach, Beuren (Neu-Ulm), Anhausen. Kriegshaber. - Gruppe B: Diedorf, Deuringen, Horgau, Margertshausen. Cup-Verteidiger ist der SSV Anhausen.

Ein Höhepunkt steht dann am Sonntag, 16. Juni, ab 17 Uhr an. Der SSV Margertshausen tritt gegen den TSV Schwaben Augsburg an. Das Spiel wurde schon vor Monaten vom ehemaligen Vorsitzenden Anton Schmid und dem Sportdirektor der Schwaben, Max Wuschek, abgesprochen. Wuschek war einst Spieler und Abteilungsleiter Fußball beim SSV. Durch den Aufstieg der Schwaben in die Regionalliga gewinnt das Spiel besondere Brisanz.

Eine Woche später, Sonntag, 23. Juni, spielt eine kombinierte Herren- und A-Jugendmannschaft des SSV gegen die U19 des FCA.