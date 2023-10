Fußball

21.10.2023

Die sich selbst im Weg stehen

Aystettens Torhüter Daniel Mrotzek musste in Germaringen zuletzt Foto: Oliver ReiserAystettens Torhüter Daniel Mrotzek musste in Germaringen zuletzt Foto: Oliver Reiser

Plus Cosmos Aystetten muss vor dem Spiel gegen Kaufbeuren den Torwart tauschen.

Und täglich grüßt das Murmeltier: Zum wiederholten Mal hat der SV Cosmos Aystetten zuletzt beim 2:2 in Germaringen Punkte liegen lassen, zum wiederholten Mal auch einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Dadurch mussten die Cosmonauten den Platz an der Tabellenspitze räumen und an den SV Egg an der Günz abgeben. Mit der SpVgg Kaufbeuren kommt nun am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) eine Mannschaft, die sich auch oftmals selbst im Weg steht.

Bei den jüngsten beiden 3:2-Erfolgen gegen den Tabellenletzten Langerringen und den Vorletzten Heimertingen hat man es sich selbst schwer gemacht. Klare Führungen wurden leichtsinnig hergeschenkt, Chancen zum Teil unkonzentriert vergeben. In Aystetten darf SVK-Trainer Mahmut Kabak nach seiner Roten Karte nicht auf die Trainerbank und muss das Spiel von der Tribüne anschauen. „Ich habe den Ball mit den Händen festgehalten, da ich nicht wusste, wer den Einwurf bekommt. Der Schiedsrichter hat dies als Spielverzögerung gesehen und mir die Rote Karte gezeigt“, erläutert der Coach die Hintergründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

