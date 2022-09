Fußball

10.09.2022

Die Spreu trennt sich vom Weizen

Plus Der TSV Neusäß, der TSV Zusmarshausen und die SpVgg Westheim visieren das obere Tabellendrittel an. Der SV Ottmarshausen droht ins untere Tabellendrittel zum SSV Anhausen abzurutschen.

Von Tobias Müller

Der SV Ottmarshausen ist nach drei Niederlagen in Folge zu Gast beim TSV Königsbrunn (Samstag, 15 Uhr). Der TSV Neusäß will im Auswärtsspiel gegen den TSV Schwaben II (Sonntag, 14 Uhr) an die vergangenen Leistungen anknüpfen. Der TSV Zusmarshausen empfängt die Spielvereinigung aus Westheim (Sonntag, 17 Uhr), während der SSV Anhausen im heimischen Waldstadion gegen die SpVgg Langerringen endlich den ersten Dreier dieser Saison holen will (Sonntag, 15 Uhr).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

