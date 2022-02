Die SpVgg Auerbach bekommt einen neuen Dirigenten

Plus Fabian Herdin hört beim Nordwest-Kreisklassisten am Saisonende auf. Nachfolger wird ein alter Bekannter

Bei den Fußballern der SpVgg Auerbach/Streitheim gibt es im Sommer einen Trainerwechsel. Für Fabian Herdin, der aus beruflichen und familiären Gründen seine Trainerkarriere beendet, übernimmt ein alter Bekannter beim Nordwest-Kreisklassisten.