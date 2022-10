Die Tugenden ausspielen

Plus Warum Patrick Wurm, der kickende Co-Trainer des SV Cosmos Aystetten, vor den beiden richtungsweisenden Spielen gegen Bobingen und Egg zuversichtlich ist.

Man stelle sich einmal vor, der SV Cosmos Aystetten hätte die beiden letzten Spiel gewonnen – dann würde der Landesliga-Absteiger vor dem Verfolgerduell beim TSV Bobingen (Sa., 15 Uhr) mit vier Zählern mehr punktgleich mit dem SV Egg an der Günz an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Süd stehen.