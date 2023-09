Diese Nullnummer war ein Stimmungskiller

Plus Der TSV Neusäß ermauert sich ein torloses Unentschieden im Landkreisderby gegen den TSV Zusmarshausen.

Der eine oder andere der 75 Zuschauenden dürfte sich ernsthaft überlegt haben, ob er nicht lieber auf dem Neusässer Volksfest eine Maß Bier getrunken hätte, anstatt sich sich die Kreisliga-Partie zwischen dem TSV Neusäß und dem TSV Zusmarshausen im Lohwaldstadion anzusehen. Denn da war wesentlich mehr los. Während im Zelt das Partyvolk zu fetziger Musik auf den Tischen tanzte, war das Augsburger Landkreisderby eine eher triste und langweilige Angelegenheit. Vor allem in der ersten Halbzeit war die Partie ein richtiger Stimmungskiller. Die erste Chance ergab sich erst in der Nachspielzeit, als Paul Zeller den Ball allerdings Richtung Festplatz jagte. Wirklich angriffslustig waren nur die vielen Schnaken im Lohwald.

Freuen konnten sich am Ende eigentlich nur die Kicker des TSV Neusäß, die nach dem ersten Saisonsieg (2:0 bei Viktoria Augsburg) erneut zu Null gespielt haben und durch Nelson Wongo sogar die Chance zum 1:0 hatten. Der Angreifer scheiterte jedoch in der 55. Minute allein vor Zusmarshausen Schlussmann Raif Husic.