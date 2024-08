Dieses Derby erinnerte an eine Casino-Party

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel übernimmt Meitingens Zweite die Tabellenführung in der A-Klasse Nordwest. Wie bei der Casino-Party in Horgau kam man isch vor, als die Reserven der SpVgg Auerbach und des FC Horgau im Ortsderby aufeinandertrafen. Zu gut kannten sich die Spieler beider Teams. Am Ende gaben die Bezirksliga-Reservisten im Horgauer Team den Ausschlag zum 2:1-Sieg. In der A-Klasse West gewann Absteiger TSV Steppach das zweite Spiel in Folge.

(SG) TSV Lützelburg/SV Achsheim – TSV Zusmarshausen II 5:3 (4:1). Michael Hertle brachte die Gastgeber nach fünf Minuten in Führung. Zwar fiel der Ausgleich durch Maximilian Goerens nur drei Minuten später, doch Florian Kamissek (11./28.) und Nils Heißerer (40.) sorgten für eine beruhigende 4:1-Halbzeitführung. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und Maximilian Goerens traf zum 4:2 (55.). Mit dem 4:3 durch Tobias Kirr per Strafstoß (88.) wurde es nochmals spannend, doch Alexander Knotek machte mit dem 5:3 (89.) alles klar. – Zuschauer: 40.

SpVgg Auerbach-Streitheim II – FC Horgau II 1:2 (1:1). Etwas glücklich entführten die Gäste aus Horgau drei Punkte. Zunächst brachte Christian Unger die SpVgg in Führung (22.). Der Ausgleich durch Tommy Schweier fiel kurz vor der Pause (43.). Nach dem Seitenwechsel ging der FCHo durch den eingewechselten Leonhard Donderer mit 2:1 in Führung (53.). – Zuschauer: 10.

BSC Heretsried – VfL Westendorf 0:4 (0:2). Im ersten Heimspiel in der A-Klasse war für Aufsteiger Heretsried nichts zu holen. Die Gäste waren in allen Belangen überlegen und siegten auch in der Höhe verdient. Die Tore für Westendorf erzielten Sebastian Schnell (8.), Dieter Deak (23.), Alexander Reiser (71.) und Fabian Schmidt (78.). – Zuschauer: 70.

Icon Vergrößern Ellgaus Keeper Ramon Michiels und Lukas Schröttle versuchen hier vergeblich, einen Treffer des TSV Herbertshofen zu verhindern. Foto: Karin Tautz Icon Schließen Schließen Ellgaus Keeper Ramon Michiels und Lukas Schröttle versuchen hier vergeblich, einen Treffer des TSV Herbertshofen zu verhindern. Foto: Karin Tautz

TSV Ellgau – TSV Herbertshofen 3:4 (1:4). Trotz früher Führung durch Florian Mordstein (7.) fand der TSV Ellgau nicht richtig ins Spiel. Florian Asam (11.), Marcel Boguth (25./40.) und Rafael Metzger (33.) drehten die Partie für Herbertshofen zum 1:4-Pausenstand. Im zweiten Durchgang war Ellgau dann spielbestimmend und konnte durch Florian Mordstein (71.) und Christian Stuhlmüller (84.) noch auf 3:4 verkürzen. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen. – Zuschauer: 50.

SV Bonstetten – SSV Anhausen II 0:3 (0:3). Im ersten Spiel der neuen Saison kassierte der SV Bonstetten eine 3:0-Heimniederlage gegen den SSV Anhausen II. Die Gäste waren von Beginn an spielbestimmend und gingen bereits zur Pause durch Tore von Nils Schwemmer (14.), Marcel Wittmann (16.) und Tobias Schlosser (38.) mit 3:0 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Bonstettern nicht, die Anhauser Hintermannschaft zu überwinden. – Zuschauer: 50.

TSV Meitingen II – SV Wörleschwang 4:2 (2:0). Der TSV kontrollierte die Partie eine gute Stunde lang und ging durch Tore von Andreas Hummel (21.), Patrick Sellner (44.), Tobias Eisenkolb (61.) und Florian Huber (65.) mit 4:0 in Führung. Danach ließ der TSV die Zügel lockerer und die Gäste kamen durch Daniel Demharter (70.) und David Lörcher (90.+1) noch zu Ergebniskosmetik. – Zuschauer: 30.

A-Klasse Süd: SV Gessertshausen mit Auftakt nach Maß

FSV Wehringen – SV Gessertshausen 0:3 (0:3). Nach dem Auftaktsieg konnte der SVG auch sein zweites Pflichtspiel dank einer souveränen ersten Hälfte gewinnen. Zweimal Jan Rung (10./15.) sowie Georg Zimmermann (30.) sorgten für die 3:0-Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel verwaltete der SVG die Führung bis zum Ende. – Zuschauer: 50.

A-Klasse West: TSV Steppach gewinnt zweites Spiel in Folge

TSG Hochzoll II – TSV Leitershofen II 2:5 (2:4). Tobias Kraus schloss zum 0:1 ab (28.). Zwar gelang den Gastgebern kurz nach Wiederanpfiff der Ausgleich, doch Leitershofen blieb weiter am Drücker und ging durch Tore von Simon Päsler (33.), Tobias Kraus (39.) und Nico Leicht (40.) mit 4:1 in Führung, ehe die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff noch auf 4:2 verkürzten. In der Nachspielzeit erzielte Nico Leicht den 5:2-Endstand. – Zuschauer: 20.

Hainhofener SV – SV Hammerschmiede II 1:2 (1:1). Alessio Savini brachte den HSV nach nur vier Minuten in Führung. Danach verpassten es die Gastgeber, die Führung weiter auszubauen und mussten nach einer guten halben Stunde den Ausgleich hinnehmen. Ein Jokertor in der Schlussminute sorgte für die knappe Heimniederlage. – Zuschauer: 40.

KSV BIH Augsburg – SpVgg Deuringen 1:2 (1:0). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gingen die Gastgeber in Führung. Nach dem Seitenwechsel war Deuringen sofort präsent und Roland Andorfer erzielte den Ausgleich (53.). Derselbe Spieler verwandelte in der 80. Minute einen Strafstoß zum verdienten 1:2-Auswärtssieg. – Zuschauer: 70.

TSV Steppach – SpVgg Westheim II 4:1 (3:0). Bereits nach sechs Minuten brachte Marco Manieri Steppach in Führung, Michael Remiger (13.) und Simon Deininger (42.) legten bis zur Pause zur 3:0-Führung nach. Mit dem 4:0 durch Umut Yilmaz (70.) war die Partie gelaufen. Der Ehrentreffer fel in der 79. Minute durch Stefan Egger. – Zuschauer: 70.