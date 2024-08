Dieses Derby ist eine absolute Premiere

Die Statistik weist nur ein paar Freundschaftsspiele aus - aber in einem Punktspiel standen sich der SV Cosmos Aystetten und der TSV Schwabmünchen noch nie gegenüber. Zu weit waren beide Vereine voneinander entfernt, schließlich kickten die Cosmonauten in der Saison 2008/09 noch in der Kreisklasse, während die Schwabmünchner seitdem immer in der Bezirksoberliga, Landesliga oder sogar zehn Jahre lang in der Bayernliga unterwegs waren. Auch bei der Punktspielpremiere in der Fußball-Landesliga Südwest sind die Rollen klar verteilt: „Wir sind absoluter Außenseiter“, sagt Aystettens Spielertrainer Patrick Wurm vor dem Landkreisderby, das am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen wird. Und dabei richtet er den Blick nicht nur auf die Tabelle.

Dort steht der TSV Schwabmünchen hinter dem noch verlustpunktfreien Bayernliga-Absteiger FC Gundelfingen mit zwei Siegen und einem Unentschieden auf Rang zwei, während der Aufsteiger aus Aystetten nach der 1:3-Niederlage im Neulingsduell beim TSV Wertingen auf einen der gefürchteten Relegationsplätze abgesackt ist. Das hat nach drei Spieltagen zwar noch keine Bedeutung. Viel schlimmer ist die anhaltend prekäre personelle Situation. Besonders schmerzlich vermisst wurde in Wertingen Torjäger Stefan Simonovic, der sich ebenso wie Balasz Gazdag und Dominik Isufi im Urlaub befindet. In Isufis Trikot schlüpfte am Mittwoch Arlind Qarri, ein Last-Minute-Neuzugang von Türkspor Augsburg. Der Abwehrspieler war nach seiner Einwechslung gerade mal zwei Minuten auf dem Feld, als Wertingen mit dem 3:1 alles klar machte. Qarri war übrigens nicht der einzige Spieler, der in einem fremden Trikot steckte. Neuzugang Benjamin Isek trat mit der Nummer 21 von Dario Milicevic an, Tobias Ullmann trug statt seiner gewohnten 4 die 3 des verletzten Tom Haban. Über die Hintergründe wollte er nicht sprechen.

Enttäuscht war Patrick Wurm von der emotionalen Einstellung seiner Mannschaft. Vor allem in der ersten halben Stunde machten die Cosmos-Kicker keine Anstalten, den Kampf anzunehmen, trabten stets hinter der Musik her. „Keiner wollte den Ball haben“, kritisierte der Coach: „Es hat an allen Ecken und Enden gefehlt.“ Erst in der zweiten Hälfte, als Wertingen den Fuß etwas vom Gaspedal nahm, konnten die Aystetter das Spiel ausgeglichen gestalten.

Schmerzlich vermisst wurde auch Patrick Wurm. Ob der Spielertrainer am Sonntag wieder mitwirken kann, steht ebenso in den Sternen, wie der Einsatz von Dejan Mijailovic, der zwar in Wertingen auf dem Spielberichtsbogen stand, aber gleich nach dem Anpfiff auf der Zuschauertribüne Platz nahm. „Ich kann zwar wieder schmerzfrei laufen, aber nicht gegen einen Ball treten“, berichtet Wurm, bei dem eine genaue Diagnose noch immer aussteht. „Ich vermute eine starke Prellung, hatte aber noch keine Zeit, einen Arzt aufzusuchen, weil ich den ganzen Tag in die Arbeit gehe, nach Feierabend gerade ein Haus renoviere und einen Umzug vorbereite“, sagt der 33-jährige Familienvater: „Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Fußball.“