Fußball

21.04.2023

Dieses Derby ist immer brisant und interessant

Plus Der TSV Meitingen will im Landkreisderby nicht nochmal der Aufbaugegner für den FC Horgau sein. Das Hinspiel steckt Denis Buja noch in den Knochen.

Von Julian Christ

Wenn am Sonntag der TSV Meitingen und der FC Horgau zum Landkreisderby der Fußball-Bezirksliga Nord aufeinandertreffen (Anpfiff 15 Uhr), wird sich Denis Buja bestimmt an das Hinspiel erinnern. Da traf der kickende Coach der Lechtaler nämlich zweimal ins Netz – allerdings nur einmal ins richtige. Und so ging am Ende der FC Horgau als 4:2-Sieger vom Platz. Dabei konnten die Kleeblätter zweimal einen Rückstand aufholen.

Dieses Kunststück gelang dem FCH zuletzt auch beim 2:2 gegen den TSV Rain II. Nach einer Serie von drei knappen Niederlagen konnte so mit starken letzten 30 Minuten der Negativtrend gestoppt und ein wichtiger Punkt gegen einen direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller gewonnen werden. „Das zuletzt extrem angeknackste Selbstvertrauen konnte sich damit etwas erholen, so Manuel Schmid, der zusammen mit Franz Stroh die Kommandos gibt. „Wir haben in den nächsten Wochen harte Arbeit vor uns und müssen fleißig sein, um die spielerischen Probleme zu lösen und an unser bekanntes Leistungsniveau zu kommen“, meint der Coach angesichts des hauchdünnen Vorsprungs von zwei Punkten auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen