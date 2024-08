Dieses Spiel ist etwas besonderes

Kaum zu glauben, dass sich der SV Cosmos Aystetten und der TSV Schwabmünchen noch nie in einem Punktspiel gegenüberstanden. Das erste Aufeinandertreffen endete nun mit einem 1:1-Unentschieden. „Wir hatten nach der schwachen Vorstellung beim 1:3 in Wertingen schon etwas Bammel vor Schwabmünchen“, plaudert Co-Trainer Thomas Paschek aus dem Trikotkoffer. „Das war einfach katastrophal. Das haben wir auch klar angesprochen, dass wir so nicht mehr auftreten können. Und es hat gefruchtet. Diesmal hat sich jeder voll reingehängt. Das war eine absolute Steigerung.“

