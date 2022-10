Fußball

22.10.2022

Dinkelscherben fehlt Konstanz über 90 Minuten

Plus Vor dem Heimspiel gegen den TSV Haunstetten hofft Dinkelscherbens Trainer auf eine Reaktion seiner Mannschaft.

Bei der 0:4-Schlappe in Oberstdorf hat der TSV Dinkelscherben seit längerer Zeit mal wieder einen Dämpfer kassiert – die Laune ließ man sich auf der 140 Kilometer weiten Rückfahrt mit dem Bus dennoch nicht vermiesen. Am morgigen Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) kommt nun der TSV Haunstetten auf den Kaiserberg, der sich gerade in aufsteigender Form präsentiert.

