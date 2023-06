Fußball

17.06.2023

Dinkelscherben gönnt sich kaum eine Pause

Plus Der Süd-Bezirksligist bestreitet bereits am Wochenende das erste Testspiel. Beim TSV Gersthofen und SV Cosmos Aystetten war zunächst Frustbewältigung angesagt.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Als Frühstarter zeigen sich die Bezirksliga-Fußballer des TSV Dinkelscherben, die bereits am Freitag, 16. Juni, die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 begonnen haben. Die Pause war kurz, denn seit dem letzten Punktspiel am 27. Mai, das mit einem 1:1 gegen den SV Türkgücü Königsbrunn endete, waren da gerade mal 20 Tage verstrichen. Bereits am Samstag, 17. Juni, um 17 Uhr steht das erste Testspiel gegen Landesliga-Absteiger TSV Hollenbach auf dem Programm.

In der Zwischenzeit wird wohl nicht jeder Spieler im bis auf Rückkehrer Ronny Alex vom TSV Zusmarshausen sowie die Abgänge von Co-Spielertrainer Phillip Schmid (zum TSV Pfersee), Alexander Berchtenbreiter (Laufbahn beendet) und Alexander Brecheisen (pausiert) noch weitgehend unveränderten Kader seinen Sommerurlaub verbracht haben. Somit ist abzusehen, dass im Laufe der nächsten Woche der eine oder andere Fußballer fehlen wird, weil er erst später Zeit findet, um sich zu erholen. Andererseits ist jeder Trainer darauf bedacht, seine Schützlinge über einen längeren Zeitraum, hier sind es knapp fünf Wochen, auf die neue Runde vorzubereiten. Die legt am Wochenende 22./23. Juli bereits los.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen