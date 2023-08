Fußball

Dinkelscherben hat mit Langerringen noch eine Rechnung offen

Plus Der TSV Dinkelscherben ist zu Gast bei der SpVgg Langerringen. Der Aufsteiger ärgerte die Lila-Weißen vor über einem Jahr als Meister-Verderber.

Von Maximilian Gschwilm

An das letzte Pflichtspiel gegen die SpVgg Langerringen erinnert sich Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel nur ungern zurück: „Damals haben wir die Meisterschaft verspielt“, spricht der 45-Jährige die 1:2-Niederlage vom Mai 2022 an, als die Lila-Weißen fünf Spieltage vor Schluss vom Kissinger SC überholt wurden und schließlich erst über die Relegation den Aufstieg schafften.

Jetzt, genau eine Saison später, treffen sich die beiden Vereine in der Bezirksliga wieder – am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) gastiert der Tabellenfünfte beim Tabellenletzten. Und für die Reischenauer wäre sogar mehr als Platz fünf möglich gewesen, hätte man beim 2:2 gegen Niedersonthofen kein Gegentor in letzter Sekunde kassiert. Hätte, hätte, Fahrradkette - mit der Leistung seiner Mannschaft („Die zweite Halbzeit war bis auf die Chancenverwertung sehr ordentlich“) zeigte sich Finkel in jedem Fall zufrieden.

