Dinkelscherben macht das halbe Dutzend voll

Beim 6:1-Heimsieg des TSV Dinkelscherben gegen den Mitaufsteiger SG Niedersonthofen treffen sowohl Routiniers als auch Nachwuchsspieler.

Mit einem deutlichen 6:1 schickte der TSV Dinkelscherben den SSV Niedersonthofen in der Bezirksliga Süd wieder nach Hause und zeigte dabei vor 250 Zuschauern in der GW-TEC Arena wieder seine ganze Offensivqualität aus der Aufstiegssaison.

Beim dritten Heimsieg in Folge und auch dem dritten Sieg in den direkten Aufsteiger-Duellen kehrte bei den Lila-Weißen Daniel Wiener nach seiner Rotsperre zurück in die Mannschaft, jedoch nicht in seiner bisherigen Position als Innenverteidiger, sondern als zentraler Offensivspieler, während Stürmer Phillip Schmid weiterhin als Verteidiger agierte. Wiener zeigte auch eine starke Partie, nicht nur wegen seiner beiden Tore, sondern auch als zweikampfstarker Ballverteiler in der Spitze.

Schnelles Umschaltspiel

Den ersten Glanzpunkt setzte jedoch Flügelflitzer Josef Kastner, der nach schnellem Umschaltspiel über Alexander Bäuerle eiskalt zum frühen 1:0 einnetzte (8.). Bei einer fast identischen Situation brachte Torhüter Becker gegen Kastners Schuss gerade noch seine Fingerspitzen an den Ball (17.) und bei einem langen Freistoß verzog Kastner frei vor dem Tor (36.). Beim 2:0 jedoch glänzte Kastner mit einer perfekt getimten Ecke auf den aufgerückten Phillip Schmid, der völlig blank aus fünf Metern einnicken konnte (40.). Von den Gästen war bis dahin wenig Gefährliches zu sehen und auch der Auftakt in den zweiten Durchgang ging aus SSV-Sicht gründlich daneben: Die Heimelf attackierte wieder früh, Daniel Wiener spekulierte und wurde durch einen katastrophalen Ballverlust der Gäste belohnt - 3:0 (48.). Ähnliches Muster beim 4:0 nur fünf Minuten später, als erneut nach Ballgewinn und schnellem Umschaltspiel Kapitän Max Micheler zunächst an Torwart Becker scheiterte, doch Alex Brecheisen die zweite Chance nutzte (53.). Das vielleicht schönste Tor des Tages erzielte Alexander Bäuerle, der von seiner zentralen Position aus rund 20 Metern zum 5:0 erfolgreich war (61.).

Im Anschluss ließen die Kaiserberg-Kicker die Zügel etwas lockerer und verhalfen damit den Gästen zum 1:5 Ehrentreffer durch einen Abstauber durch Felix Thum (81.), nachdem die bis dato gefährlichste Aktion ein Knaller an die Unterkante der Latte war, allerdings verursacht vom heimischen Kapitän Max Micheler beim Klärungsversuch. Das halbe Dutzend vollmachte dann Daniel Wiener in der 90. Minute. (maku)

TSV Dinkelscherben: Kania, Holand, Jo. Kastner, Wiener, Brecheisen (56. Sirch), Bäuerle (62. Hörtensteiner), Schmid, Ju. Kastner (67. Mößner), Motzet, Berchtenbreiter (67. B. Fürst), Micheler,

SSV Niedersonthofen: Becker, Mayr, Jaeck R., Frasch, Kiesel, Gebhardt (67. Jaeck M.), Abend (56. Durach), Kern, Thum, Picknik, Bayrhof (73. Bechteler).

: 1:0 Josef Kastner (8.), 2:0 Schmid (40.), 3:0 Wiener (48.), 4:0 Brecheisen (53.), 5:0 Bäuerle (61.), 5:1 Thum (81.), 6:1 Wiener (90.). - Schiedsrichter: Philipp Ettenreich. - Zuschauer: 250.