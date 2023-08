Dinkelscherben mit Demut in Haunstetten

Der Sieg gegen Kaufbeuren soll am Freitagabend vom TSV Dinkelscherben vergoldet werden.

„Das ist jetzt der Maßstab, an dem wir uns messen lassen müssen“, gibt Michael Finkel, Trainer des TSV Dinkelscherben, vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend in Haunstetten (Anpfiff 18.30 Uhr) zu Protokoll. Mit 4:0 gewann seine Mannschaft zuletzt gegen die SpVgg Kaufbeuren. Ein Sieg, der in dieser Form und Höhe sicherlich nicht zu erwarten war, auch wenn die Lila-Weißen fast die komplette zweite Halbzeit in Überzahl agierten.

Der TSV-Coach mahnt deshalb zur Demut. „Die Leistung war gut, allerdings hat uns auch der Spielverlauf in die Karten gespielt“, sagt Finkel, der im Duell mit dem TSV Haunstetten ein schwieriges Match erwartet: „Kleiner Platz, ungewohnte Uhrzeit - da müssen wir uns richtig strecken“, so der 45-Jährige. Ziel sei es dennoch, „den Sieg gegen Kaufbeuren möglichst mit einem weiteren Dreier zu vergolden.“

Weil das Spiel beim FC Oberstdorf am vergangenen Spieltag abgesagt wurde, hat der kommende Gegner Haunstetten bislang erst zwei Ligapartien absolviert. Zum Auftakt gab’s eine knappe 2:3-Niederlage in Wiggensbach, gefolgt von einem klaren 3:0-Heimsieg gegen den TSV Ottobeuren.

Das letzte Gastspiel der Lila-Weißen im Augsburger Süden ist ebenfalls nicht lange her. Am vorletzten Spieltag der Vorsaison setzte sich die Finkel-/Fürst-Elf mit 2:0 durch und feierte dadurch den vorzeitigen Klassenerhalt. (ilia)