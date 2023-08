Dinkelscherben peilt ohne seinen Kapitän den Sieg-Hattrick an

Plus Gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell müssen die Lila-Weißen auf Maximilian Micheler verzichten - nicht nur aus Hochzeitsgründen.

Drei Siege in Folge - dieses Kunststück ist dem TSV Dinkelscherben seit der Bezirksliga-Rückkehr noch nicht gelungen. Nach den jüngsten Erfolgen gegen die SpVgg Kaufbeuren (4:0) und den TSV Haunstetten (2:1) ist diese Chance nun zum Greifen nah. Vorausgesetzt, die Lila-Weißen setzen sich am Sonntag gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell (Anpfiff 15 Uhr) durch.

„Wir wollen den Schwung mitnehmen und unsere Leistungen bestätigen“, sagt Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel, der im dritten Heimspiel der Saison ein „klassisches 50:50-Spiel“ erwartet. Während die Reischenauer zuletzt auf den vierten Tabellenrang klettern konnten, liegt der kommende Gegner aus dem Oberallgäu mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf Platz sechs. Zuletzt feierten die „Niso-Boys“ dank Neuzugang Christian Kreuzer (bereits vier Saisontore) einen knappen 1:0-Erfolg gegen den FC Oberstdorf.