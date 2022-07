Dinkelscherben ringt Aystetten nieder

Plus Der Aufsteiger feiert bei seiner Bezirksliga-Rückkehr einen verdienten 3:1-Sieg gegen den Landesliga-Absteiger. Ein Youngster sorgt vor 400 Zuschauern in der GW-TEC-Arena für die Entscheidung.

Nach 95 spannenden Minuten schnaufte Michael Finkel erst einmal durch. „Geile Sache“, sagte der Trainer des TSV Dinkelscherbens nach dem 3:1-Auftakterfolg gegen den Landesliga-Absteiger SV Cosmos Aystetten, „doch wir können den Sieg schon richtig einordnen“. Erstmals seit 2017 wurde auf dem Kaiserberg wieder Bezirksliga-Fußball gespielt, 400 Zuschauer strömten bei tropischen Temperaturen in die neu getaufte GW-TEC Arena und sahen dabei einen beherzten Auftritt des Heimteams, bei dem Phillip Schmid vor dem Anpfiff mit der Torjägerkanone für seine 30 Treffer aus der Aufstiegssaison geehrt wurde.