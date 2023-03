Direkt verwandelter Eckball bedeutet den Sieg

Plus Frauen des SC Biberbach behaupten Tabellenspitze. Anna Scheifele mit 500 Spielen für den CSC Batzenhofen-Hirblingen.

Nach dem vor Wochenfrist überraschenden Erfolg gegen ein Spitzenteam der Landesliga, mussten sich die Fußballfrauen des SSV Anhausen gegen den Tabellenvorletzten DJK Geratskirchen mit einer torlosen Punkteteilung begnügen. Dem SC Biberbach genügte eine direkt verwandelte Ecke, um mit einem 1:0-Sieg beim SV Wörnitzstein die Spitze der Bezirksoberliga zu verteidigen. Mit 7:0 behauptete sich Bezirksliga-Spitzenreiter CSC Batzenhofen gegen den FC Gerolsbach.

Nächste Woche empfängt man den TSV Schwaben Augsburg II um 17 Uhr in Erlingen. (scb-)