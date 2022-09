Diskussion um drei Elfmeter

Plus In einem umkämpften Derby der Landesliga Südwest, das der SV Mering mit 2:1 gewinnt, ist Trainer Gerhard Hildmann vom TSV Gersthofen mit der Schiedsrichterleistung unzufrieden.

Eine umkämpfte Partie mit fünf Gelben Karten, einem Platzverweis und insgesamt drei Zeitstrafen endet mit einem 1:2-Auswärtssieg für die Gäste aus Mering. Drei Elfmeter sorgen für Gesprächsstoff. „Heute waren ein paar riesen Spielzüge meiner Mannschaft dabei und ich fand die Entscheidungen des Schiedsrichters was die Elfmeter und die Karten angeht auch berechtigt“, sagte Merings Coach Ajet Abazi.