Dramatische Verfolgerduelle

Plus TSV Täfertingen liefert in der Kreisklasse Nordwest nach 0:3-Rückstand gegen Langweid eine famose Aufholjagd.

Der TSV Leitershofen ging beim TSV Welden mit 0:3 unter und büßte damit die Tabellenführung der Kreisklasse Nordwest ein. Die Spitze hat jetzt der TSV Diedorf nach dem 5:1–Sieg beim SV Gablingen übernommen. Nach 90 Minuten voller Dramatik gewann der SV Thierhaupten knapp mit 2:1 das Verfolgerduell gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim. Der TSV Täfertingen wandelte einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg gegen den FC Langweid um.