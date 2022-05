Drei Klubs stellen die Elf der Woche in der A-Klasse Nordwest

Plus Langweid, Achsheim und Gablingen dominieren. Ellgau und Bonstetten mit einem Quartett.

Mehrfach-Torschützen, Abwehr-Abräumer oder Elfmeter-Killer – sie alle stehen in der „Elf der Woche“, die auf unserem Internet-Portal FuPa.net immer dann generiert wird, wenn in der entsprechenden Liga mindestens 70 Prozent der Aufgebote gespeichert werden und pro Team außerdem mindestens zehn Stimmabgaben erfolgt sind.