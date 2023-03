Drei unverhofft Debütanten beim TSV Gersthofen

Plus Warum beim Landesligisten TSV Gersthofen drei Spieler zum Einsatz kamen, die eigentlich nicht wirklich auf dem Matchplan standen.

Der erste Punkt für die Mission Klassenerhalt ist eingetütet. Zum Auftakt der Restsaison in der Fußball-Landesliga Südwest ergatterte der TSV Gersthofen ein 1:1-Unentschieden beim Tabellenvierten FV Illertissen II. Daran beteiligt waren auch drei Debütanten, zwei davon sogar maßgeblich.