Dritte Niederlage in Folge für TSV Meitingen

Der TSV Meitingen verliert in Neuburg mit 1:3

Der TSV Meitingen ist aus der Spur. Beim VfR Neuburg mussten die Schützlinge des Trainerduos Christoph Brückner/Denis Buja mit 1:3 die dritte Niederlage in Serie hinnehmen.

Die Gastgeber erwischten dabei den besseren Start. Nikolai Krzyzanowski brachte seine Farben in der 15. Minute mit einem strammen Schuss ins lange Eck in Führung. VfR-Torhüter Nils Lahn verhinderte den Ausgleich, als Michael Meir Michael alleine vor ihm aufgetaucht war (24.). Meir hatte in der 45. Minute erneut die große Chance, den Ausgleich zu erzielen, doch sein Schuss aus zwölf Metern strich über das Tor.

Meir blieb auch nach der Pause der Pechvogel, als er mit einem Lattenkracher das 1:1 verpasste (47.). Zwei Minuten später erhöhten die Neuburger nach einem Gewühl im Strafraum auf 2:0. Yunus Erdal versenkte den Ball im dritten versuch. Hoffnung für die Gäste keimte in der 60. Minute auf. Nach einem Konter der Gäste flankte Meir nach innen, wo Mathias Heckel völlig frei vor dem Tor stand und zum 2:1-Anschlusstreffer einschob. Nun drückte Meitingen auf den Ausgleich. Doch in der 76. Minute traf Marcel Mehl nach einer Freistoßflanke von Sebastian Habermeyer zum 3:1. In der 88. Minute dann beinahe sogar noch das 4:1 , doch der eingewechselte Jason Kifmann traf nur die Latte. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte dann der Torhüter der Neuburger. In der 90. Minute parierte Nils Lahn einen Elfmeter von Arthur Fichtner, nachdem Samuel Jung nur noch durch ein Foul am Torschuss gehindert werden konnte.

VfR Neuburg Lahn – Maximilian Christl (5. Mamo), Mehl, Eroglu (77. Kifmann), Habermeyer, Morina (57. Bauer), Erdal, Krzyzanowski (90.+1 Berky), Bartoschek, Max Christl, Bader

TSV Meitingen: Schmitt, Zach, Mahler, Heckel (80. Jung), Berisha (83. Peuser), Fichtner, Deppner (64. Kewitz), Hummel (50. Heider), Erhard (49. Bobinger), Fritsch, Meir

Tore: 1:0 Krzyzanowski (15.), 2:0 Erdal (49.), 2:1 Heckel (60.), 3:1 Mehl (76.). - Schiedsrichter: Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 150