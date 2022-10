Durica macht den Unterschied

Plus Der Torjäger des TSV Welden erzielt bei der abgezockten Vorstellung beide Treffer zum 2:0-Sieg im Verfolgerduell der Kreisklasse Nordwest gegen den TSV Diedorf.

