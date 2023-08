Fußball

15:48 Uhr

Ein Comeback wie aus dem Bilderbuch

Plus Dejan Mijailovic trifft beim ersten Spiel nach langer Verletzungspause gleich doppelt. SV Cosmos Aystetten übernachtet an der Tabellenspitze.

Mit einem 4:1-Sieg gegen den Aufsteiger FC Wiggensbach kletterte der SV Cosmos Aystetten für eine Nacht an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Süd.

Ohne die Urlauber Pascal Mader, Raphael Marksteiner und Maximilian Heckel trat der SV Cosmos gegen den Neuling aus dem Allgäu an, doch dafür kam ein lange verletzter Spieler zurück – und das mit einem Paukenschlag. Dejan Mijailovic stand erstmals wieder in der Startelf und erzielte schon in der ersten Minute die Führung nach einer schönen Spielkombination über Stefan Simonovic und Kevin Makowski. Nur fünf Minuten später bekam Mijailovic einen Traumpass von Marcel Burda in den Fuß gespielt, lief allein auf den Keeper zu und vollendete gekonnt zum 2:0. Ein Einstand nach Maß!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen