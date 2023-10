Fußball

14.10.2023

Ein Eckballspezialist mit kulinarischem Talent

Plus Benjamin Haslinger vom SV Bonstetten erzielt seine Tore gerne durch direkte Eckstöße. Wie er seine jüngeren Mannschaftskollegen bei einem Sieg belohnt und was im diesjährigen Schwedenurlaub nicht fehlen durfte.

Benjamin Haslinger vom SV Bonstetten steht mit seinem Team in der A-Klasse Augsburg Nordwest vor einer richtungsweisenden Heimpartie gegen den TSV Ellgau (So., 15 Uhr). Seine ersten Tritte gegen das runde Leder machte der 34-Jährige in der G-Jugend des SV, mit dem er letztes Jahr auch den Aufstieg in die A-Klasse feierte. Haslinger, der seine Brötchen als technischer Zeichner verdient, spielt in seiner Freizeit gerne Tennis oder geht mit seiner Frau in Südtirol wandern. Für den diesjährigen Urlaub ging es mit dem Wohnmobil auf eine Rundreise nach Schweden.

1. Haaland oder Kane?

