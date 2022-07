Ein Elfmeterschießen lag lange in der Luft

Plus Warum der Landesligist TSV Gersthofen am Ende gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg doch noch verliert.

Ein Elfmeterschießen hat die Gersthofer Abenstein-Arena schon lange nicht mehr gesehen. Über eine Stunde lang durften die 200 Zuschauer von diesem Spektakel träumen, denn da stand es zwischen dem TSV Gersthofen und dem TSV Schwaben Augsburg immer noch 1:1. Am Ende setzte sich der Bayernligist dann aber doch noch mit 3:1 durch und zog damit in die erste Hauptrunde des Bayerischen Verbandspokals ein.