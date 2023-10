Ein gebrauchter Nachmittag für den TSV Dinkelscherben

Plus Der TSV Dinkelscherben geht beim SV Mering mit 1:5 unter.

Keine Punkte konnte der TSV Dinkelscherben im letzten Hinrundenspiel der Fußball-Bezirksliga Süd ergattern. Die Mannschaft von Michael Finkel und Harry Fürst kassierte beim SV Mering eine schmerzhafte 1:5-Niederlage.

Nach zwei Halbchancen für Julian Kastner (2./13.) brachte ein Doppelschlag die Lila-Weißen früh auf die Verliererstraße. Zweimal schaffte es die TSV-Abwehr nicht, den Ball zu klären, sodass Gabriel Ögünc (15.) und Sebastian Kempf (17.) binnen zwei Minuten auf 0:2 stellen konnten. Vor der Halbzeit hatte Mering sogar das 0:3 auf dem Fuß, doch Dinkelscherbens Keeper Lukas Kania zeigte sich auf dem Posten (29./35.).