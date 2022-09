Ein gebrauchter Tag für die Kleeblätter

Plus FC Horgau verliert das Heimspiel gegen den TSV Aindling mit 0:1 und zwei Leistungsträger mit Roten Karten.

Zwei Rote und zwei Gelb-Rote Karten standen am Ende neben der 0:1-Heimniederlage des FC Horgau gegen den ehemaligen Bayernligisten TSV Aindling in der Fußball-Bezirksliga Nord zu Buche. Ein völlig gebrauchter Tag und sehr viel Unverständnis für diverse Schiedsrichterentscheidungen aufseiten der Horgauer Spieler und Zuschauer blieben zurück.