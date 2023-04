Ein Gipfelstürmer mit Führungsqualitäten

Plus Moritz Kugelmann ist als Kapitän des SV Gessertshausen nicht nur auf dem Platz, sondern auch beim Schafkopf ein Vorbild. Bei seinen Skitouren verzichtet er auf den Lift.

Der Kapitän des SV Gessertshausen, Moritz Kugelmann, steht mit seinem Team auf dem achten Rang der A-Klasse Augsburg Süd. Der 25-Jährige hat sich für diese Saison mehr erhofft. „Wir haben großes Potenzial, das wir leider oft nicht zeigen“, hadert der Gessertshauser, der bei der Hoffmann-Group in Odelzhausen im Vertrieb tätig ist. Kugelmann, der seit der G-Jugend das Trikot des SV Gessertshausen trägt, wird als Allrounder auf der Sechser-, Zehner- oder Innenverteidigerposition eingesetzt.

Wenn er nicht auf dem Platz steht, geht er gerne Radfahren, Wandern oder macht eine Skitour auf dem Wilden Kaiser. „Da läuft man mit den Ski einfach zu Fuß den Berg rauf, wenn man sich körperlich völlig auspowern will, dann kann ich das sehr empfehlen“. Für die nächste Saison hat der Kapitän ein klares Ziel.