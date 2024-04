Ein Hattrick gegen den Frust

Ein Dreierpack von Michael Meir beendet die drei Spielen andauernde Niederlagenserie des TSV Meitingen.

Der TSV Meitingen beendet seine drei Spiele andauernde Negativserie mit einem 3:2-Sieg gegen den TSV Rain II. Trotz eines lupenreinen Hattrick von Michael Meir in Halbzeit eins musste man dennoch am Schluss zittern, weil beste Möglichkeiten ausgelassen wurden.

Die Lechtaler legten los, wie die Feuerwehr. Schon in der 5. Minute schloss Meir eine Hereingabe zur 1:0-Führung ab. Keine acht Minuten später stand Meir wieder frei und köpfte aus spitzem Winkel in die Maschen. Der TSV Rain II wusste gar nicht wie ihm geschieht. Alexander Heider hätte mit zwei Alleingängen (20. und 26.) schon alles klar machen können, gar müssen, aber schoss einmal übers Tor und scheiterte einmal an Torwart Lohwasser. Meir war es, der seinen lupenreinen Hattrick vollendete, nach dem er eine Hereingabe in der 41. Minute zur 3:0-Halbzeitführung im Tor unterbrachte.

Wer jetzt dachte, es geht so weiter, sah sich getäuscht. Die Schwarz-Weißen verfielen, wie so oft in den letzten Wochen in eine Art Lethargie, in der sie nichts mehr richtig zustande bekamen. Das wiederum nutzte Rains Routinier Niko Schröttle, der aus 18 Metern die Lücke sah, abzog und auf 3:1 verkürzte (63.). Jetzt witterten die Blumenstädter wieder die Möglichkeit, was Zählbares mit nach Hause nehmen zu können. Glück hatten sie beim Eckball, als Meirs Kopfball auf der Linie noch geklärt werden konnte. Zu viel Platz ließen Fichtner und Co. ihren Gegenspieler. So kam es, wie es kommen musste, dass der TSV Rain II noch in der 90. Minute zum Hoffnungstreffer kamen. Matthias Kühling schoss ungedeckt den Ball aus Höhe des Elfmeterpunktes ins Tor.

Für die Buja-Brückner-Schützlinge war es wohl die längsten drei Minuten Nachspielzeit seit Langem, die sie aber trotz Freistoß und Eckball von Rain unbeschadet überstanden haben. (vra)

TSV Meitingen: Schmitt, Zach, Mahler (81. Fritsch), Berisha (72. Peuser), Fichtner, Hummel, Erhard, Kewitz (55. Heckel), Fritsch, Heider (69. Duvnjak), Meir (88. Falch)

TSV Rain/Lech II: Lohwasser, Haid, Drabek, Bottenschein, Neukirchner, Kühling, Spieler, Kulak (78. Koch), Roloff (20. Schröttle), Müller, Nocke (83. Amerdinger)

Tore: 1:0 Meir (5.), 2:0 Meir (13.), 3:0 Meir (41.), 3:1 Schröttle (63.), 3:2 Kühling (90.). - Schiedsrichter: Hanser (Trauchgau) - Zuschauer: 210