Fußball

08.10.2022

Ein Kreuzworträtsel zum Nachmittagskaffee

Irland hat es ihm angetan. Thierhauptens Kapitän Sebastian Tyroller an den Cliffs von Moher.

Plus Wie Sebastian Tyroller, der Kapitän des SV Thierhaupten, vor dem Spitzenspiel gegen den TSV Diedorf entspannt und welche Musik er in der Kabine auflegt.

Sebastian Tyroller steht mit dem SV Thierhaupten aktuell mit 16 Zählern auf Rang zwei der Kreisklasse Augsburg Nordwest. Im Topspiel gegen den TSV Leitershofen (16 Uhr) hat er mit seinem Team die Möglichkeit die Tabellenspitze zu erreichen, wenn der TSV Diedorf Punkte liegen lässt. Seit letzter Saison trägt der 23-jährige Beamte im öffentlichen Dienst, der im Thierhaupter Ortsteil Neukirchen wohnt, auch die Kapitänsbinde. „Ich denke das Wichtigste als Kapitän ist, dass man zu allen einen guten Draht hat und das Team anstacheln kann, gerade wenn es mal nicht so läuft“, weiß der Neukirchener. Die Thierhaupten-Gene trägt Tyroller, dessen Bruder Luis ebenfalls beim SVT spielt, schon seit der F-Jugend in sich. Dort feierte er auch seinen größten fußballerischen Erfolg. „Der Aufstieg in die Kreisliga 2019, das war schon klasse mit den Relegationsspielen, bei denen das ganze Dorf zugeschaut hat“, sagt der 23-Jähirge.

