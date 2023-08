Ein Meitinger ist beim Derbysieg Dosenöffner und tragische Figur

Plus Matteo Duvnjak bringt den TSV Meitingen gegen den FC Horgau auf die Siegerstraße und sieht dann Rot. Doch die Kleeblätter können die Überzahl nicht nutzen.

Der TSV Meitingen hat seine Tauglichkeit für die Bezirksliga, die man speziell der Hintermannschaft nach der 1:4-Pleite in Günzburg abgesprochen hatte, unter Beweis gestellt. Im Augsburger Landkreisderby der Fußball-Bezirksliga Nord feierten die bisher punktlosen Lechtaler im vierten Spiel mit 3:1 den ersten Sieg. Dies freute vor allem Matthias Heckel, der die im Urlaub weilenden Trainer Denis Buja und Christoph Brückner vertreten hatte. Die Kleeblätter, die zuletzt mit guten Resultaten gegen die Ex-Landesligisten TSV Hollenbach, VfR Neuburg und TSV Gersthofen aufhorchen ließen, sind wieder auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet.

Der „Dosenöffner“ erfolgte bereits nach 90 Sekunden. Horgau hatte den Schock noch gar nicht verdaut, dass unmittelbar vor Spielbeginn mit Valentin Blochum ein sogenannter „Unterschiedsspieler“ ersetzt werden musste, da folgte schon der nächste. Lukas Erhard hatte sich an der Mittellinie das Leder erkämpft, zog über links unwiderstehlich davon und hatte auch noch das Auge, maßgerecht auf den völlig allein gelassenen Matteo Duvnjak zurückzulegen, der sich diese Chance natürlich nicht entgehen ließ (2.). Weiter im Tiefschlaf durfte zunächst Michael Meir ungehindert vorbei schießen (15.), ehe Martin Winkler auf der rechten Seite einen Sololauf startete, nicht angegriffen wurde und das Spielgerät sehenswert zum 2:0 im langen Eck versenkte (17.).