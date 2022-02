Ein Meitinger wechselt zur Konkurrenz

Plus Welchen Verein Matthias Schuster vom TSV Meitingen in der neuen Saison als Spielertrainer übernimmt

Über viele Jahre haben sich der TSV Meitingen und der SC Bubesheim als Rivalen in der Bezirksliga beharkt. Mittendrin meist Matthias Schuster aus Meitinger Seite. Nun wechselt der Mittelfeldspieler die Seiten. Ab 1. Juli wird der 26-jährige Lehrer die Nachfolge von Jan Plesner als Spielertrainer beim Ligakonkurrenten anheuern.