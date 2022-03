Ein neuer Trainer übernimmt beim TSV Welden

Plus Der Nachfolger von Clemens Schneider und Tobias Maier bringt jede Menge Erfahrung mit.

Nachdem Clemens Schneider und Tobias Maier frühzeitig signalisiert haben, dass sie dem TSV Welden zur neuen Saison nicht mehr als spielende Trainer zur Verfügung stehen werden, hat der Nordwest-Kreisklassist die Nachfolge geklärt. Mit Jürgen Völk wurde ein neuer Coach für die erste Mannschaft verpflichtet.