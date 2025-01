Ein neues Trainerduo soll den VfR Foret retten

Mit mageren fünf Punkten aus 14 Spielen steht der VfR Foret am Tabellenende der Fußball-Kreisklasse Nordwest. Aufgrund dieser misslichen Situation haben die Verantwortlichen nun reagiert und ein neues Trainer-Duo installiert. Zwei „alte Hasen“ mit langer Verbundenheit zum Langweider Ortsteilclub, der vor einem Jahrzehnt noch an das Tor zur Bezirksliga klopfte, sollen es richten, was man in der Vorrunde nicht geschafft hat. Eine Mission Impossible?

