Ein perfekter Tag für den TSV Gersthofen

Der TSV Gersthofen stoppt die Torfabrik des FC Ehekirchen und feiert einen 4:0-Auswärtssieg.

Zwölf Treffer hat der FC Ehekirchen in den letzten beiden Spielen der Landesliga Südwest erzielt. Der TSV Gersthofen hat diese Torfabrik lahmgelegt und einen 4:0-Sieg an der ehemaligen Wirkungsstätte von Trainer Gerhard Hildmann gefeiert. Nach dem Pflichtsieg beim Schlusslicht TV Erkheim sind das nun Bonuspunkte für die Lechstädter, die damit auf einen einstelligen Tabellenplatz geklettert sind. „Ein perfekter Tag“, resümierte ein glücklicher Trainer nach der Partie.

Gleich nach einer Minute nutzte der TSV Gersthofen ein „Nickerchen“ der Ehekirchener Hintermannschaft. Nico Baumeister erkämpfte sich den Ball und spielte zu Manuel Lippe, der zum 1:0 für die Gäste einschob. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, musste Hildmann zugeben, dass der Gegner auch eine ganze Reihe guter Chancen liegen gelassen hat. Ehekirchen dominierte das Geschehen. Die Gersthofer kämpften mit viel Einsatz dagegen an. Nach 33 Minuten setzte sich Matthias Steger auf der rechten Seite schön durch, zog in die Mitte und setzte den Ball aus 35 Metern unhaltbar für FCE-Keeper Simon Lenk zum 0:2 ins Netz. Ein Traumtor. Gleich danach konnte TSV-Torhüter Jürgen Engelleiter gegen Matthias Rutkowski auszeichnen.

Zur richtigen Zeit die Tore gemacht

Direkt nach dem Wiederbeginn zog Christoph Hollinger dann in Richtung TSV-Gehäuse. Kurz vor dem Abschluss holte ihn ein Gersthofener Verteidiger ohne Ball von den Beinen – was vom Unparteiischen allerdings nicht geahndet wurde. „Wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht“, so Hildmann. Nur kurze Zeit später passte die FCE-Hintermannschaft erneut nicht auf und Stefan Heger schob eine Ecke am Fünf-MeterRaum zum 0:3 ein. Im Anschluss hatte die Hildmann-Truppe dann mächtig Dusel. Nach einer Ecke wurde erst ein Kopfball, dann ein Schuss von Christoph Hollinger und schließlich noch von Bastian Bösl geblockt. Die Angriffsbemühungen des FCE konterte Gersthofen eiskalt: Nico Baumeister umkurvte Lenk und schob zum 4:0 ein (66.). Auch danach gab das Heimteam nicht auf. Julian Hollinger drosch das Leder aus fünf Metern an die Latte, Rutkowski köpfte freistehend am „Fünfer“ vorbei. Bei einem Kopfball von Michael Belousow war der überragende Jürgen Engelleiter wieder nicht zu überwinden. (fce/oli)

FC Ehekirchen: Lenk, Schröttle (46. Avdic), Bösl, Labus (86. Schmidt), Schaller (46. E. Belousow), Rutkowski (86. Ettenreich), Panknin, Schittler, J. Hollinger, Seitle, Ch. Hollinger (69. M. Belousow).

TSV Gersthofen: Engelleiter, Schenk, M. Hildmann, Rosner (84. Meilinger), Halilovic, Lippe (67. Miller), Okan Yavuz, Steger (70. Lux), Oktay Yavuz (62. Kratzer), Heger, Baumeister (76. Secgin).

Tore: 0:1 Lippe (1.), 0:2 Steger (34.), 0:3 Heger (56.), 0:4 Baumeister (66.). - Schiedsrichter: Perl (Pullach) - Zuschauer: 320.