30.10.2023

Ein Punkt, der keinem hilft

Plus Der TSV Welden und der TSV Neusäß trennen sich in den Niederungen der Kreisliga Augsburg mit einem Unentschieden, was eigentlich für beide zu wenig ist.

Von Bernd Reiser

„Da wäre mehr drin gewesen, als nur der eine Punkt“, ärgerte sich Jürgen Völk, der Trainer des TSV Welden, nach dem 1:1-Unentschieden gegen den TSV Neusäß. Der Punkt hilft allerdings beiden Kontrahenten im umfangreichen Abstiegskampf der Kreisliga Augsburg nicht wirklich weiter.

Dass die Partie in den ersten 45 Minuten teilweise schwer anzusehen war, lag nicht zuletzt an der gewöhnungsbedürftigen Neonfarbe der Weldener Hosen. Die Gäste aus Neusäß beschränkten sich nämlich auf ein Kick and Rush und Welden wirkte zwar spielerisch stärker, kam aber auch nicht gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Und so dauerte es bis zur 20. Minute, ehe Torjäger Michal Durica sich mit einer Möglichkeit bei der Gästeabwehr anmeldete. Doch Djemil Abazi, die „Wand“ im Neusässer Kasten, konnte er nicht überwinden.

