Ein Spiel mit mehr Platzverweisen als Toren

Der TSV Gersthofen kommt beim Schlusslicht der Bezirksliga Nord über ein 1:1 nicht hinaus.

Nicht Fisch nicht Fleisch: So fühlt sich das 1:1 des SSV Glött im Bezirksliga-Heimspiel gegen den TSV Gersthofen an. Der Punkt ist mit Blick auf die Tabelle für das die abstiegsbedrohten Gastgeber zu wenig. Doch vom Spielverlauf her war für die Lilien nicht mehr drin. Gersthofen kann sich ärgern, die vielen Chancen nicht verwertet zu haben. Immer wieder stand Glötts Torhüter Florian Trenkner im Weg – so auch bei einem Foulelfmeter von Aivin Emini.

Die Gastgeber, gecoacht vom ehemaligen Gersthofer Eddi Keil, mussten mit einer Rumpftruppe antreten. Doch bereits nach acht Minuten traf die SSV zur Führung, als Dominik Wohnlich einen Stellungsfehler der Gästeabwehr nutzte. Der von Co-Trainer andreas Zerle betreuten Gäste brauchte etwas Anlaufzeit, um ab der 30. Minute immer besser in die Partie zu finden. Die Heimelf kam mit zunehmender Spielzeit nur noch sporadisch in den gegnerischen Strafraum. Etliche Freistöße für Gersthofen aus dem Halbfeld erschwerten die Sache für die SSV zusätzlich. Zum Ende der ersten Hälfte wurde der Druck der Gäste letztlich zu groß. So schlug die Kugel Sekunden vor der Pause dann doch noch im Glötter-Gehäuse ein. Florian Gai traf nach einer Freistoßflanke aus elf Metern, nachdem die Lilien nicht entscheidend klären konnten.

Im zweiten Abschnitt blieben klare Abschlüsse zunächst auf beiden Seiten aus. Gersthofen agierte optisch leicht überlegen, ohne jedoch entscheidend Torchancen zu kreieren. Glött wehrte sich tapfer, blieb aber offensiv ohne große Durchschlagskraft. Hektisch wurde es nochmals zu Beginn der Schlussviertelstunde. TSV-Flügelspieler Manuel Rosner setzte zum Sololauf an und konnte letztlich von Andreas Schrettle nur noch regelwidrig im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter parierte Dominik Trenker gegen Aivin Emini (76.) und hielt seine Farben so weiter im Spiel. Zwei Minuten später gerieten Schrettle und TSV-Akteur Fabian Bühler aneinander. Beide musste die Partie vorzeitig mit Gelb-Rot beenden. In einer nun zerfahrenen Schlussphase warfen die Hausherren nochmals alles nach vorne, ohne noch einmal entscheiden zum Abschluss zu kommen. Ach die Gelb-Roten Karten gegen Gersthofens Keeper Michael Potnar (unsportliches Verhalten) und Manuel Lippe konnten die Glötter nicht mehr zu ihren Gunsten nutzen. (AZ)

SSV Glött: Trenker; Eggle, Martin, F. Bacherle, Schrettle, Kopp, Ostertag (84. B. Waidele), Pejic, Wohnlich, Galgenmüller (67. B. Krist), Strehle

TSV Gersthofen: Potnar, Gai, Rosner, Kunalic, Vogel, Lippe (64. Bakar), Bühler, Buchhart, Emini (90.+1 Balder), Widmann (83. Pasli), Hasangjekaj (70. Martiere/90.+2 Wengenmayr).

Tore: 1:0 Wohnlich (8.), 1:1 Gai (44.). -

Gelb-Rot: Schrettle (78./Glött), Bühler (78.), Potnar (90.), Lippe (90.+3/alle Gersthofen). - Besonderes Vorkommnis: Emini (TSV Gersthofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Trenker (76.). - Schiedsrichter: Lukas Fischer (SV Freihalden). - Zuschauer: 120.