„Ein Spiel ohne Punkte ist doch Quatsch!“

Plus Warum Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann über das Auftaktspiel in der Landesliga Südwest gegen die außer Konkurrenz spielende SpVgg Unterhaching II nicht besonders erfreut ist.

Von Oliver Reiser

„Schnapsidee“ – das ist noch die harmloseste Formulierung, wenn die Vereine aus dem Augsburger Land darauf angesprochen werden, dass die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching in der Saison 2022/23 nun den Platz in der Fußball-Landesliga Süd einnimmt, der durch den mehr oder weniger absehbaren Rückzug des SC Ichenhausen frei geworden ist. „Frechheit“, lautet die oft gehörte Meinung zu diesem Fall. Sei es, wie es wolle: Der TSV Gersthofen startet am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr, Abenstein-Arena) gegen die SpVgg Unterhaching II in die neue Runde.

