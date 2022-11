Fußball

05.11.2022

Ein Trainer ist zum Kaffeetrinken verurteilt

Plus Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel muss nach seiner Roten Karte im Landkreisderby beim SV Cosmos Aystetten zuschauen.

Zum Auftakt in die Rückserie wartet in der Bezirksliga Süd gleich das Duell der Landkreisklubs. Der SV Cosmos Aystetten empfängt den TSV Dinkelscherben, oder anders gesagt: Absteiger gegen Aufsteiger. In der Hinrunde konnten die Lila-Weißen dem Favoriten beim 3:1-Sieg ein Schippchen schlagen, mittlerweile wirken die Cosmonauten aber deutlich gefestigter. Als Tabellendritter ist Aystetten (30 Punkte) in Schlagdistanz zur Spitze, Dinkelscherben (22 Punkte) liegt auf Platz sieben.

