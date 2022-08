Fußball

17:30 Uhr

Ein Trio mit gleichem Namen in Elf der Woche

Plus Steffen, Daniel und Dennis Kränzle von der SG Zusamzell stehen im Team der A-Klasse West 2

Mehrfach-Torschützen, Abwehr-Abräumer oder Elfmeter-Killer – sie alle stehen in der „Elf der Woche“, die auf unserem Internet-Portal FuPa.net immer dann generiert wird, wenn in der entsprechenden Liga mindestens 70 Prozent der Aufgebote gespeichert werden und pro Team außerdem mindestens zehn Stimmabgaben erfolgt sind. Dabei kann es immer wieder zu Kuriositäten kommen. So stehen zum Beispiel drei Spieler mit dem gleichen Nachnamen in der Elf der Woche der A-Klasse West 2: Steffen, Dennis und Daniel Kränzle von der SG Zusamzell/Reutern.

