Fußball

11.02.2023

Ein Verein mit zwei „weißen Westen“

Von Erfolg zu Erfolg marschieren die Fußballer des FC Osterbuch (grüne Trikots) in der B-Klasse West 4. Das Team von Spielertrainer Matthias Kempter weist zur Winterpause eine „weiße Weste“ auf und gehört in Bayern zu den insgesamt zehn Teams ohne einen Verlustpunkt.

Plus Sowohl die Herren- als auch die Damenmannschaft des FC Osterbuch haben in der laufenden Saison noch keinen Zähler abgegeben. Nur wenige Teams in Deutschland überwintern verlustpunktfrei an der Tabellenspitze.

Was im deutschen Profi-Fußball noch keiner Mannschaft geglückt ist, gelang in der Saison 2011/2012 den Handballern des THW Kiel. Sie wurden mit 68:0-Zählern verlustpunktfrei Deutscher Meister. Man spricht bei so einer Bilanz von einer „weißen Weste“, wie sie in der heimischen Fußballszene gleich zwei Mannschaften des FC Osterbuch aufweisen können. Das Internetportal diefalsche9.de hat kürzlich alle Herrenmannschaften in Deutschland aufgelistet, die sich ohne Verlustpunkt in der Winterpause befinden. Insgesamt sind es bundesweite 153 Teams, davon kommen zehn aus Bayern. Mit dabei ist auch der Spitzenreiter der B-Klasse West IV, der FC Osterbuch. Die Truppe um Spielertrainer Matthias Kempter hat alle ihrer bisherigen 16 Punktspiele gewonnen und steht mit 48 Zählern und 90:8 Toren unangefochten auf Rang eins.

