Fußball

11.09.2023

Eine gefühlte Niederlage für Aystetten

Einen schweren Stand hatten Pascal Mader und der SV Cosmos Aystetten gegen den FC Heimertingen. Immer wieder fuhren die Allgäuer den ambitionierten Hausherren in die Parade. Am Ende waren zwei fest eingeplante Punkte futsch. Foto: Oliver Reiser

Plus Der SV Cosmos Aystetten verpasst gegen den FC Heimertingen die große Chance, sich an die Spitze zu setzen. Der Ausgleich fällt durch einen Treffer jenseits der Mittellinie.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Es schien alles bereitet für den Sprung an den Tabellenspitze der Bezirksliga Süd. Der bisherige Spitzenreiter FC Thalhofen hatte am Samstag mit einem 2:2 in Niedersonthofen Federn lassen müssen und der SV Cosmos Aystetten übernahm bereits nach wenigen Sekunden die Tabellenführung, als Kapitän Fabian Krug einen Elfmeter zum 1:0 verwandelte. Doch am Ende gab es lange Gesichter, denn die biederen Gäste aus dem Allgäu kamen noch zu einem 2:2 und ließen den SV Cosmos mit einer gefühlten Niederlage zurück.

Die Aystetter hatten es trotz der Beruhingspille, die ihnen Schiedsrichter Sürth verschrieb, als er nach 70 Sekunden einen Elfmeter pfiff. Die Gäste konnten es nicht fassen, denn Spielertrainer Christoph Amann hatte wohl zunächst dem Ball getroffen, bevor er auch noch Stefan Simonovic touchierte. Fabian Krug war’s egal. Er schoss sicher zum 1:0 ein.

