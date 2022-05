Eine gelungene Generalprobe für die Relegation

Plus Der TSV Dinkelscherben siegt 2:1 beim TSV Zusmarshausen und geht am Freitag ins Aufstiegsrennen. Florian kempter trifft aus dem Mittelkreis.

Die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga wird am letzten Spieltag entschieden. Wie erwartet konnte der Kissinger SC sein Heimspiel gegen den TSV Schwabmünchen II mit 3:1 gewinnen und damit den Konkurrenten TSV Dinkelscherben um einen Punkt auf Distanz halten. Der hatte im Derby beim TSV Zusmarshausen vor 400 Zuschauern alle Mühe, um zu einem 2:1-Sieg zu kommen. Spektakulär auch die 3:5-Heimniederlage des SSV Anhausen gegen den TSV Neusäß und die 2:7-Pleite von Absteiger FC Emersacker beim FC Königsbrunn. Dabei traf allerdings ein Emersackerer aus dem Mittelkreis.