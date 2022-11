Eine Liga zwischen Paradies und Höllentor

Plus Beim Derby der Kreisliga Augsburg zwischen dem TSV Neusäß und dem SV Ottmarshausen erwarten beide Trainer eine brennende Stimmung. SSV Anhausen will nach dem Trainerwechsel mit Sieg jegliche Kritik im Keim ersticken.

Mit einem Neusässer Stadtderby wird der 17. Spieltag der Kreisliga Augsburg eröffnet. Wenn der TSV Neusäß den lokalen und tabellarischen Nachbarn empfängt, soll am Freitagabend im Lohwaldstadion nicht nur das Flutlicht brennen. Vor allem der TSV Neusäß brennt auf Revanche für die 0:2-Niederlage. Im Spitzenspiel muss der TSV Zusmarshausen zu Gast beim Tabellenführer Langerringen bestehen, während der SSV Anhausen mit neuem Trainer die zweite Mannschaft des FC Stätzling empfängt. Die SpVgg Westheim will auf dem Kobel gegen den TSV Göggingen die Niederlage aus dem vergangenen Spieltag wieder gutmachen.