Eine Niederlage ohne Folgen für den TSV Gersthofen

Plus Warum die 1:4-Heimpleite gegen die SpVgg Unterhaching II für den Landesligisten TSV Gersthofen keine Rolle spielt.

Nur gut, dass die SpVgg Unterhaching II außer Konkurrenz spielt und die Ergebnisse somit nicht in die Wertung einfließen. Sonst wäre der TSV Gersthofen nämlich mit einer 1:4-Heimniederlage in die neue Saison der Fußball-Landesliga Südwest gestartet.